В Новосибирске завершили поиски пропавшей девочки-подростка

Волонтёры сообщили о завершении поисковой операции 15-летней школьницы в Новосибирске.

15-летняя девушка, пропавшая в Новосибирске 30 августа, найдена живой. Сообщение об этом появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Искитимском районе Новосибирской области разыскивают 52-летнюю Елену Заляднову, которая пропала 30 августа. Женщина уехала из своего дома в селе Тальменка на красной «Тойоте Королле» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры организации «ЛизаАлерт» распространяют описание пропавшей: рост 175 см, плотное телосложение, светло-русые волосы с темным мелированием и карие глаза.

Напомним, под Новосибирском водитель и пассажир ВАЗ погибли в ДТП.