Под Новосибирском без вести пропала женщина на красной Toyota Corolla

Жительница Новосибирска уехала в неизвестном направлении и пропала.

В Искитимском районе Новосибирской области разыскивают 52-летнюю Елену Заляднову, которая пропала 30 августа. Женщина уехала из своего дома в селе Тальменка на красной «Тойоте Королле» и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры организации «ЛизаАлерт» распространяют описание пропавшей: рост 175 см, плотное телосложение, светло-русые волосы с темным мелированием и карие глаза.

Одежда, в которой была Елена в день исчезновения, неизвестна. Если у кого-то есть информация о местонахождении женщины, просьба сообщить волонтерам или полиции.

Напомним, под Новосибирском водитель и пассажир ВАЗ погибли в ДТП.