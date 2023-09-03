Под Новосибирском произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

На Краснояровском шоссе произошла дорожная авария с пострадавшими. Об этом сообщил Телеграм-канал «ACT-54 Black».

Одним из участников ДТП стал Lexus. На опубликованных кадрах можно увидеть, что у него сильно искорежена передняя часть. Что касается другой машины, которая попала в аварию, то она улетела в кювет.

Отмечается, что в результате ДТП пострадало большое количество человек. Среди них есть дети. Этой информацией поделился подписчик ТГ-канала «ACT-54 Black».

По информации региональной Госавтоинспекции, Lexus LS430 управлял мужчина 2002 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В аварии пострадали два пассажира: мальчик 4-х лет из Toyota Land Cruiser Prado и 20-летняя девушка из Lexus. Характер их травм уточняется.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском двое пассажиров Honda погибли в ДТП. Участниками дорожной аварии стали две иномарки, включая Audi. Управлявшая Honda Fit женщина решила обогнать Audi между Искитимом и Черепаново на участке дороги, где обгон запрещен.

Ранее в ДТП попали автомобили Mazda CX-7, Toyota Probox и Subaru Forester.