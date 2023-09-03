Предложил шоколадку: мигрант пытался похитить ребёнка 1 сентября в Новосибирске

В Новосибирске ребёнка едва не похитил неизвестный человек.

В Новосибирске произошел инцидент, связанный с попыткой похищения ребенка. На остановке Печатников мужчина восточной внешности настойчиво уговаривал мальчика пойти с ним, обещая подарить ему шоколадку.

Инцидент произошел 1 сентября в микрорайоне ОбьГЭС.

Однако женщина, находившаяся поблизости, помешала мужчине и сообщила об инциденте в группе «На ОбьГЭСе» в соцсети ВКонтакте. Она также посоветовала местным жителям быть осторожными и бдительными.

Напомним, ранее в Омске сёстры-близняшки одновременно покончили жизнь самоубийством.

По данным СМИ, тела 31-летних сестер Нелли и Лилли обнаружил муж одной из девушки 31 августа. Перед этим он получил сообщение, где с ним попрощалась жена. Её сестра также перед смертью написала СМС супругу.