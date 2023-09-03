Сапер с позывным «Гугл» из Новосибирска рассказал о службе в зоне СВО

Военнослужащий из Новосибирска отметил, что саперы в зоне СВО выполняют задачи на отлично.

Мобилизованный боец из Новосибирска с позывным «Гугл» рассказал, как проходит служба в зоне проведения спецоперации. Об этом он сообщил в ролике «Герои Z», опубликованном в Телеграм-канале российского оборонного ведомства.

По словам военнослужащего, он ищет и обезвреживает мины и снаряды на передовой. Перед отправкой в зону боевых действий «Гугл» обучался на военном полигоне в Кольцово и получил специальность сапера. Боец подчеркнул, что на передовой у них дружный коллектив. Кроме того, военнослужащий передал привет жителям Новосибирской области.

«Задачи бывают разные, но мы всегда движемся вперед, несмотря на любую погоду, любые воздействия противника. Мы делаем свои задачи на отлично. Позволяем нашей пехоте, танкистам, различным другим подразделениям безопасно выполнять свои боевые задачи», — сказал «Гугл».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о переменах на СВО с 15 сентября.