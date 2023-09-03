Сотни трупов: раскрыты подробности массовой гибели птиц в Новосибирске

Множество птиц погибло при столкновении с окнами жилых домов в Новосибирске.

В Новосибирске возникла проблема с миграцией птиц. Орнитологи заявляют, что жилой комплекс, расположенный на Фабричной, блокирует путь птицам своими зеркальными витражами, пишет «Экстренный НСК».

С середины августа под окнами высоток уже находят мертвых птиц, которые начали активный осенний перелет. Однако, специалисты предупреждают, что в ближайшее время к ним присоединятся другие виды, и это может привести к настоящей катастрофе.

Волонтеры предложили решение проблемы — нанести на стеклянные поверхности наклейки, чтобы птицы видели отражение не только неба и избегали столкновений. Однако, управляющая компания ЖК проигнорировала предложение.

Птицы продолжают врезаться в окна домов, и количество погибших достигло нескольких сотен. На днях прохожие обнаружили мертвого редкого Зимородка. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный природе, в миллионы рублей.

Напомним, Новосибирск 3 сентября накроет магнитная буря.