Спасатели посоветовали жителям Новосибирска уже сейчас готовить печь к зиме

Спасатели напомнили жителям Новосибирска о возникновении пожаров из-за печного отопления не только зимой, но и летом.

Неисправные печи приводят к пожарам в жилье, хозяйственных постройках, подсобных помещениях, на дачах и в прочих строениях. Об этом напомнили жителям Новосибирска в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Специалисты призвали новосибирцев готовить печи до наступления холодов, чтобы избежать пожаров и не потерять имущество. Спасатели назвали наиболее распространенным нарушением недостаточную разделку или отступку от деревянных или горючих конструкций.

Также специалисты рекомендовали жителям Новосибирска помнить об утолщении стенок печи. Они отметили важность наличия у печи самостоятельного фундамента. Новосибирцам посоветовали перед началом отопительного сезона побелить печь известковым раствором. Кроме того, спасатели указали на необходимость очищения от скопления сажи дымоходов комнатных печей не реже одного раза в три месяца.

Как ранее писал Сиб.фм, в Академгородке Новосибирска 3 сентября состоялась акция против вырубки леса.