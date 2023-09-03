Стал известен прогноз погоды в Новосибирске на следующую неделю

Новосибирцев ожидает дождливая и прохладная погода в первой половине сентября.

На следующей неделе в Новосибирске ожидается облачная погода с дождями, сообщают популярные погодные сервисы. По данным сайта «Яндекс.Погода», с понедельника по четверг пройдут дожди.

Самый теплый день недели — понедельник, 4 сентября, когда температура днем достигнет +21 градуса, а ночью опустится до +13. Холоднее всего будет в четверг, 7 сентября, когда температура опустится до +15 градусов.

По прогнозу Gismeteo также ожидаются дожди на следующей неделе. Самый теплый день — 4 сентября, когда воздух прогреется до +22 градусов.

Согласно данным сайта World-Weather, в понедельник, 4 сентября, температура днем составит до +19 градусов, а ночью — до +13 градусов. Наиболее холодным днем станет 7 сентября, когда температура опустится до +13 градусов.

Напомним, ранее в Новосибирске начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова назвала точную дату бабьего лета осенью 2023 года.

По её словам, осень начнётся с заморозков и затяжных дождей из-за циклона и прихода холодной воздушной массы. В ночь с 8 на 9 сентября в регионе ожидается похолодание до -2 градусов.