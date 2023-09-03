В ходе СВО погиб Иван Кухтиков из Новосибирской области

В зоне СВО погиб Иван Кухтиков из Черепаново Новосибирской области.

В ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации 26 августа погиб Иван Кухтиков. Трагическое сообщение поступило от группы «Новосибирск скорбит» в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий был водителем разведывательного отделения штурмовой бригады. Он отправился в зону СВО добровольно в сентябре минувшего года. Боец с честью исполнял свой долг на передовой. Проститься с Иваном можно будет с 11:00 до 13:00 4 сентября в РСКЦ им. С.А. Жданько.

Кухтиков родился 12 декабря 1996 года. В 2013 году Иван окончил школу № 3 в Черепаново, в 2016-м подошло к концу его обучение по специальности электрогазосварщик в Черепановском политехническом колледже. Молодой человек проходил срочную военную службу в рядах армии Российской Федерации.

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