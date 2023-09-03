Несовершеннолетняя жительница Новосибирска не выходит на связь с 30 августа.

В Новосибирске без вести пропала 15-летняя девушка по имени Алёна Дмитриева. Об в воскресенье сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз её видели в Ленинском районе, а с 30 августа она не выходит на связь.

Пропавшую описывают как девушку ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-коричневыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения Алёна была одета в бежевую кофту, черные брюки из искусственной кожи и белые кроссовки.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Алены, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Напомним, под Новосибирском без вести пропала женщина на красной Toyota Corolla.