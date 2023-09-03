В Новосибирске и прочих городах России не хватает врачей скорой помощи

В Новосибирске возникли проблемы, связанные с работой скорой помощи.

В последнем месяце лета текущего года появились сообщения о том, что Новосибирск и Большой Камень Приморского края столкнулись с серьезными трудностями в работе скорой помощи. При этом опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что информация о катастрофической нехватке медиков правдива только отчасти.

В конце лета отмечалось, что в Новосибирске со своих должностей ушло большое количество медиков, в связи с чем можно было наблюдать дефицит медицинских специалистов, оказывающих помощь гражданам в случае экстренных вызовов. Местные власти подчеркивали, что «панического дефицита» нет, но при этом признали, что система скорой помощи по всей РФ испытывает большие проблемы.

Так, новосибирские СМИ рассказывали, что за 24 часа одна бригада скорой помощи может быть задействована даже в 40 вызовах, и их становится все меньше. Михаил Андрочников, заместитель председателя профсоюза здравоохранения России в регионе, утверждал, что проблемы на самом деле существуют.

«Количество бригад действительно приблизительно такое, как говорится. Министерство здравоохранения указывает количество бригад около 90 в среднем исчислении, но летом их количество снижается, поскольку многие уходят в отпуска», — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске скорая не успела к умирающему велосипедисту из-за пробок.