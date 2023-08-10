В Новосибирске скорая не успела к умирающему велосипедисту из-за пробок

В Новосибирске на рынке после падения с велосипеда умер пожилой мужчина.

В среду, 9 августа, на Левобережном рынке в Новосибирске пожилому мужчине на велосипеде стало плохо. Он упал во время движения и скончался до приезда скорой. Врачи прибыли на место происшествия только через час. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Мужчина упал с велосипеда, и оказавшиеся рядом посетители рынка вызвали скорую помощь и пытались привести его в сознание. Ему некоторое время делали массаж сердца и искусственное дыхание. Как сообщают очевидцы, еще полчаса он оставался жив — но скорая помощь прибыла на место гибели только через час.

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