В Новосибирске ищут 35-летнего жителя Бурятии с татуировкой «За вас»

Житель Бурятии может находиться в Новосибирске — мужчину ищут с 18 августа.

В Бурятии ищут 35-летнего Юрия Норкина, который пропал без вести вечером 18 августа. Его родственники и волонтеры уже несколько дней ищут мужчину, который нуждается в медицинской помощи и ранее не покидал свой дом. По информации издания «Ариг Ус», Юрий может находиться в Новосибирской области.

Юрий Норкин имеет рост 170 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи он был одет в синие джинсы, черные кроссовки, камуфляжную футболку и черную ветровку. Особая примета — татуировка на пальцах рук с надписью «За Вас».

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Юрия Норкина, просьба сообщить по телефонам: 8 (983) 635–52–87 или 102.

Напомним, в Новосибирске без вести пропала 15-летняя девушка.