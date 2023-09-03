В Новосибирске массово гибнут поползни

В Новосибирске возникла проблема с массовой гибелью птиц.

Жители Новосибирска обратили внимание на смерть поползней — небольших лесных птичек. За один день Центр реабилитации диких животных получил более десяти звонков из разных районов города, сообщая о находке тел птиц возле зданий или о травмированных птицах, пишет «МК в Новосибирске».

Обращения о гибели птиц начали поступать в конце августа. Спасти ни одного поползня не удалось.

По словам специалистов центра, сейчас происходит миграция мелких певчих птиц. Птенцы родились в лесу и впервые столкнулись с опасностями городской среды. Они сталкиваются с препятствиями, такими как ограждения и окна, что приводит к их гибели. Миграция птиц продлится в течение всего сентября.

Поползни относятся к воробьинообразным птицам и имеют размер не более 14 см.

Напомним, Новосибирск 3 сентября накроет магнитная буря.