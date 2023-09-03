сегодня
03 сентября, 14:42
пробки
2/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 96.34 | eur 104.6
сегодня
03 сентября, 14:42
пробки
2/10
погода
+22°C
курсы валют
usd 96.34 | eur 104.6
сегодня 13:34
проиcшествия

В Новосибирске ногу мужчины зажало между бетонными плитами

Фото: ru.freepik.com

Спасатели вытащили ногу мужчины из бетонных плит в Новосибирске.

В Новосибирске спасатели МАСС провели операцию по освобождению застрявшего в бетонных блоках мужчины. Инцидент произошел вечером 2 сентября в Октябрьском районе города.

По данным Telegram-канала спасателей МАСС, на улицу Грибоедова выезжали спасатели, чтобы помочь мужчине, у которого застряла нога между бетонными блоками. Спасатели использовали специальный инструмент для деблокировки ноги и успешно освободили пострадавшего.

Мужчина не получил травм и отказался от госпитализации.

Напомним, под Новосибирском двое пассажиров Honda погибли в ДТП.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в