В Новосибирске ногу мужчины зажало между бетонными плитами

Спасатели вытащили ногу мужчины из бетонных плит в Новосибирске.

В Новосибирске спасатели МАСС провели операцию по освобождению застрявшего в бетонных блоках мужчины. Инцидент произошел вечером 2 сентября в Октябрьском районе города.

По данным Telegram-канала спасателей МАСС, на улицу Грибоедова выезжали спасатели, чтобы помочь мужчине, у которого застряла нога между бетонными блоками. Спасатели использовали специальный инструмент для деблокировки ноги и успешно освободили пострадавшего.

Мужчина не получил травм и отказался от госпитализации.

Напомним, под Новосибирском двое пассажиров Honda погибли в ДТП.