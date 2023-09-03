В Новосибирске снова ремонтируют знаменитую лестницу на Речном вокзале

Проблемный объект на Речном вокзале Новосибирска вновь ремонтируют.

В Новосибирске на Речном вокзале возобновили ремонт лестницы, которая вела к улице Восход. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в субботу, 2 сентября, подрядчик начал облицовку гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета.

В рамках работ также будет обустроен колясочный спуск, установлены поручни и перила из нержавеющей стали.

Напомним, что ремонтные работы на лестнице были начаты ранее, но задержались. Перекрытый проход к лестнице был снесен жителями города, что привело к обещанию штрафа для подрядчика.

В мае был начат поиск нового исполнителя работ, а горожане построили свою лестницу рядом с перекрытой. Согласно плану, ремонт должен был завершиться 31 января 2023 года.

Напомним, ранее новосибирцы раскритиковали новый пандус у Краеведческого музея.