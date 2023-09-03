В Новосибирске ветеринары рассказали о судьбе брошенной в костёр кошки Ночки

Новосибирские специалисты спасли кошку, которую пыталась убить группа подростков.

Кошке, которую летом бросили в костер группой подростков, сделали последнюю операцию. Об этом сообщили в группе «Помощь животным Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Кошка Ночка перенесла много боли, но теперь ей предстоит спокойная жизнь в новом доме с любящей хозяйкой, пишет «МК в Новосибирске».

В конце августа кошке провели операцию по удалению гряды молочных желез и сделали стерилизацию. Второго сентября ее забрали из ветклиники домой. Волонтеры отметили, что все трудности позади и Ночке нужно только носить попонку 10 дней.

Напомним, что кошку принесли в приют Краснообска сторож из дачного сообщества. У нее были рубцы от ожогов на голове, из-за которых у нее не закрывались глаза. Мужчина рассказал, что кошку бросали в костер подростки. Животное смогло убежать и пришло к сторожу за помощью.

Кошку назвали Ночкой и отвезли в ветклинику, где ей сделали операцию по пересадке кожи на мордочке, чтобы глаза могли закрываться. После операции десятки новосибирцев выразили желание взять кошку себе, и погорелице нашла новую хозяйку. Зоозащитники поблагодарили всех, кто участвовал в сборе средств на операцию пострадавшей кошки.

Напомним, в Новосибирске живодёры пытались отравить беременную кошку в подвале.