В Новосибирске женщина выгуливала вместо собаки телевизор

В Новосибирске женщина вышла на прогулку с телевизором вместо собаки.

В Новосибирске женщина вывела не прогулку не собаку, а телевизор. Об этом сообщил Телеграм-канал «ACT-54 Black», поделившись соответствующими кадрами.

В мегаполисе заметили женщину, которая привязала к трости за веревку телевизор и тащила его за собой вдоль улицы. Судя по видео, ей далось это с трудом. При этом телевизор «прогуливался» экраном к асфальту.

«Где-то сидит и грустит одинокий пёсель, пока женщина выгуливает телевизор в одном из дворов на проспекте Дзержинского», — написано в Телеграм-канале.

Автор видео произносит: «Ой-ой, моя ты хорошая. Не хочет выгуливаться. Что-то не то. Перезагрузка». Ролик сопровождается смехом.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девушки повеселили народ ночной прогулкой в поисках мужа.