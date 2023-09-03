Жена умершего актёра Алексея Янина узнала шокирующую новость о нём

По словам супруги актёра Алексея Янина, о смерти которого сообщалось ранее, её обманули мошенники.

Жена известного актера Алексея Янина, Дарья, рассказала, что о смерти ее супруга ей сообщили мошенники. По словам Дарьи, неизвестные несколько раз звонили всем членам семьи и пытались давать инструкции.

«Мне сейчас позвонили, разговаривали с главным врачом Института Склифосовского. Он сказал, что они, естественно, подняли всех на уши, проводили сегодня полную проверку. Это не их сотрудники, это мошенники», — заявила она.

На данный момент Янин находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Ранее на сайте Российского академического молодежного театра появилась информация о смерти актера, однако позднее извинились за ошибку. Алексей Янин снялся более чем в 20 картинах, включая "Опережая выстрел", "Фурцева. Легенда о Екатерине" и "Студенты".

Напомним, в Омске сёстры-близняшки покончили с собой в канун 1 сентября.