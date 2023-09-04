Боец с позывным «Гугл» из Новосибирска рассказал о выполнении задач в зоне СВО

Сапер из Новосибирска подчеркнул, что военнослужащие в рамках СВО выполняют задачи на отлично.

Боец из Новосибирска с позывным «Гугл» поделился информацией о том, как проходит служба на передовой в рамках украинского конфликта. Об этом он сообщил в ролике «Герои Z», который опубликовало оборонное ведомство РФ в Телеграм-канале.

«Гугл» отметил, что на фронте он задействован в поиске и обезвреживании вражеских мин и снарядов. До того, как попасть на передовую, он проходил обучение на полигоне в Кольцово. Там же «Гугл» получил специальность сапера. Боец передал привет всей Новосибирской области, сообщив, что в зоне СВО у них дружный коллектив.

«Задачи бывают разные, но мы всегда движемся вперед, несмотря на любую погоду, любые воздействия противника. Мы делаем свои задачи на отлично. Позволяем нашей пехоте, танкистам, различным другим подразделениям безопасно выполнять свои боевые задачи», — сказал «Гугл».

Как ранее писал Сиб.фм, мать участника СВО из Новосибирской области почти год добивалась отпуска для сына.