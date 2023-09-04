Депутат из Новосибирска Наталья Пинус уехала из России в Черногорию

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус подтвердила свой отъезд в Черногорию.

Наталья Пинус, депутат новосибирского горсовета, сообщила в своем телеграм-канале о том, что провела сентябрь в Будве с младшими детьми. Она также отметила, что помощники продолжают работать на округе, и она остается с ними на связи.

Наталья Пинус представляет в горсовете верхнюю зону Академгородка в округе №45, поселок Кирово и часть микрорайона "Щ". По данным сайта горсовета, она всё еще исполняет обязанности члена постоянных комиссий по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и по городскому хозяйству.

Из-за отъезда из России её могут лишить депутатских полномочий, но только через полгода неявки за заседания. На последней сессии горсовета Наталья Пинус была в мае.

Будва — центр туризма в Черногории, известен своей средневековой крепостью, песчаными пляжами и разнообразной ночной жизнью.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском депутата пытались насильно отправить в психбольницу. Сейчас липовые «санитары» рассказывают в суде о том, кто их попросил устроить этот спектакль. Только за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, квартету грозят обязательные работы, 4 года лишения свободы, а возможно, и трёхмиллионный штраф.