Генерал Суровикин из Новосибирска впервые появился на публике после мятежа

В Сети появился первый за последнее время снимок генерала Суровикина из Новосибирска с супругой.

В Сети опубликовали свежий снимок, на котором запечатлен генерал Сергей Суровикин из Новосибирска со своей женой. Фото поделился Телеграм-канал «Кровавая барыня».

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве», — сказано в сообщении Телеграм-канала.

Отмечается, что снимок сделан сегодня. На нем можно увидеть Суровикина в рубашке, джинсах и кепке, идущего под руку со своей супругой.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении Суровикина. С таким вопросом к Шойгу обратились журналисты по итогам российско-турецких переговоров.

Как ранее писал Сиб.фм, СМИ раскрыли новые данные о местонахождении генерала «Армагеддона» Сергея Суровикина.