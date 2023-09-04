На Обском море под Новосибирском нашли аэросани КБ Туполева

На лодочной станции под Новосибирском нашли легендарные аэросани КБ Туполева.

Аэросани Конструкторского бюро Туполева были найдены на Бердской лодочной станции в Новосибирской области. Об этом сообщает издание VN.ru.

Это уникальные машины с футуристическим дизайном кузова, которые были разработаны для перемещения по сложнодоступным местам. Произведено всего 800 аэросаней-амфибий модели А3 с 1964 по 1982 годы, и на сегодняшний день сохранились только несколько экземпляров в музеях.

Аэросани использовались в качестве внедорожников в северных и приграничных районах, труднодоступных местах и на мелководных реках. Они успешно проходили льды, песчаные отмели и даже были задействованы в спасательных операциях для космонавтов. Найденные в Новосибирской области аэросани не были задействованы своим владельцем, и пока не удалось их восстановить.

Конструкторское бюро Туполева организовало специальную группу для разработки аэросаней из алюминия, оснащенных авиационными двигателями, и сибирский инженер Глеб Махоткин участвовал в их создании. Сам Махоткин был сыном полярного летчика Василия Махоткин — поэтому на санях установлен авиационный двигатель.

Общественник Владимир Кириллов надеется, что с помощью меценатов найдется возможность отреставрировать уникальный агрегат.

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