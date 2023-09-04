Новосибирская область на 90% готова к отопительному сезону

В правительстве Новосибирской области заявили о готовности к отопительному сезону.

В Новосибирской области активно готовятся к наступающему отопительному сезону. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Денис Архипов на оперативном совещании 4 сентября.

Архипов отметил, что подготовку осуществляет штаб, утвержденный постановлением правительства региона

По его словам, на данный момент жилищный фонд готов на 90%, котельни — на 85%, теплосети — на 87%, а водопроводные сети — на 91%.

Кроме того, запас угля на складах региона составляет 80% от нормы на начало сезона. Это позволит обеспечить нужное количество топлива для работы котельных и обеспечения тепла в домах.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске запланировали возведение станции метро «Каменская».