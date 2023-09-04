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общество культура

Охлобыстин жёстко высказался о покинувших Россию артистах из-за СВО

Фото: соцсети Ивана Охлобыстина

Некоторые российские звёзды высказались против СВО и покинули страну — Иван Охлобыстин заявил, что не поддерживает с ними связь.

Писатель, актер и сценарист Иван Охлобыстин в интервью ТАСС высказал свое мнение о покинувших Россию артистах, которые не поддержали специальную военную операцию. По словам Охлобыстина, их позиция является глупой и нечестной, однако он не считает нужным запрещать их творчество в России.

«Это наша общая культура», — отметил он.

Многие знаменитости, не поддержавшие российскую спецоперацию и столкнувшиеся с санкциями, покинули страну. Среди них певица Наргиз Закирова, ведущий «Орла и решки» Антон Птушкин, Светлана Лобода, Вера Брежнева, группа Little Big, Алла Пугачева и другие. Некоторые из них столкнулись с запретом на въезд в Россию на десятилетия вперед.

Напомним, фанаты шокированы пластической операцией Виктории Бони.

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Александр Борисов
журналист

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