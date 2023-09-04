Под Новосибирском 33-летний мужчина избил сожительницу кочергой

Под Новосибирском 33-летнего мужчину приговорили к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Чановский районный суд Новосибирской области приговорил ранее судимого 33-летнего местного жителя к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Пока что приговор в законную силу не вступил. Отмечается, что осужденный причинил своей сожительнице средней тяжести вред здоровью.

Согласно данным суда, 5 сентября минувшего года 33-летний мужчина избил сожительницу кочергой, находившейся в кухне дома. Он нанес ей большое количество ударов в область верхних и нижних конечностей. Мужчина совершил преступление на почве личных неприязненных отношений, будучи не в трезвом состоянии.

Как ранее писал Сиб.фм, суд в Новосибирске вынес шесть приговоров военнослужащим за самоволку.