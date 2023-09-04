Под Новосибирском пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Пьяный водитель Lexus LS430 создал ДТП на Краснояровском шоссе под Новосибирском.

В воскресенье, 3 сентября, в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Виновником аварии стал пьяный водитель Lexus LS430. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Примерно в 15:40 мужчина 2002 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не в состоянии управлять транспортным средством, двигался на Lexus LS430 по Краснояровскому шоссе в сторону Северного обхода. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, управляемым женщиной 1982 года рождения.

Как следствие, двум пассажирам потребовалась медицинская помощь: 4-летнему мальчику из Toyota и 20-летней пассажирке Lexus. Врачам предстоит определить характер полученных ими травм.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, чтобы установить все детали случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском водитель Honda врезался в дерево и впал в кому. Мужчина 2000 года рождения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего иномарка врезалась в дерево. Водителя «Хонды» доставили в лечебное учреждение в состоянии комы, также пострадали 3 пассажира.