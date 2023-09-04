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ВС РФ уничтожили военные катера в Черном море

Прошедшей ночью самолеты морской авиации Черноморского флота ликвидировали 4 быстроходных военных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами. Речь идет о катерах американского производства. Их поразили в северо-западной части Черного моря, передали в МО РФ. Также БПЛА подвергли удару украинское судостроительное предприятие, где собирали безэкипажные катера из импортированных комплектующих.

ВСУ потеряли на донецком направлении до 285 военных

На указанном направлении подразделениям Южной группировки войск удалось отразить 3 атаки украинских штурмовых групп. Там силы киевского режима лишились до 285 военных убитыми и ранеными. Кроме того, противник потерял 2 американские гаубицы М105, 7 автомобилей, 5 боевых бронированных машин, САУ М109 Paladin и «Гвоздика».

ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на купянском направлении

На данном направлении подразделения Западной группировки войск смогли отразить 4 контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ. Произошло это севернее Свердловки ЛНР. Российские войска задействовали там артиллерию и авиацию.

ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 120 военных

На указанном направлении силы киевского режима лишились более 120 военных, 9 автомобилей, 2 боевых бронированных машин. В районе Новомихайловки в ДНР российским войскам удалось ликвидировать склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.