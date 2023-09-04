В Бердске 200 участников автопробега из Новосибирска собрали слово «ZOV»

3 сентября под Новосибирском прошёл автопробег в поддержку участников СВО: автомобилисты собрали другие три буквы – ZOV.

Автор идеи, глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров рассказывал Сиб.фм, что мероприятие было решено провести в День солидарности в борьбе с терроризмом. А проведение автопробега одобрил сенатор РФ Александр Карелин.

«Автопробег получился уникальным, потому что это объединение трёх организаций: «ZOV 54», «Армия добра» и Союз отцов Новосибирской области. Автопробег также лично поддержал глава Бердска и также Роман Бурдин сам принял участие в нём, — рассказал об итогах автопробега Сергей Майоров.- В автопробеге участвовало более 73 автомобилей и 200 человек. Также в автопробеге приняли участие и сами бойцы СВО: и служившие по контракту, и представители ЧВК «Вагнер».

Планировалось, что в автопробеге примет участие 100 машин, но для слова «ZOV» хватило и 73 транспортных средства. Этот пробег, как говорят общественники, не будет последним, также запланирована новая гуманитарная миссия: все три общественные организации планируют начать сбор вещей для иногородних бойцов, которые сейчас лечатся в новосибирском госпитале.