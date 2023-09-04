В Новосибирске на видео попала драка на остановке на Дмитрия Шмонина

Мужчины устроили потасовку на остановке в Новосибирске.

В Новосибирске произошла драка на остановке общественного транспорта на улице Дмитрия Шмонина.

Как сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел ночью 3 сентября. На видео, опубликованном в соцсети, видно, как два мужчины сцепились на остановке, а женщина пытается их разнять. Один из участников конфликта использовал нецензурную лексику и пытался достать противника.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия и проводят проверку. Пока неизвестно, что стало причиной драки и были ли пострадавшие. Участники конфликта не обратились в полицию с заявлениями.

Напомним, под Новосибирском водитель Honda врезался в дерево и впал в кому.