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проиcшествия

В Новосибирске на видео попала драка на остановке на Дмитрия Шмонина

Фото: «Новосибирск с огоньком»/тг

Мужчины устроили потасовку на остановке в Новосибирске.

В Новосибирске произошла драка на остановке общественного транспорта на улице Дмитрия Шмонина.

Как сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел ночью 3 сентября. На видео, опубликованном в соцсети, видно, как два мужчины сцепились на остановке, а женщина пытается их разнять. Один из участников конфликта использовал нецензурную лексику и пытался достать противника.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия и проводят проверку. Пока неизвестно, что стало причиной драки и были ли пострадавшие. Участники конфликта не обратились в полицию с заявлениями.

Напомним, под Новосибирском водитель Honda врезался в дерево и впал в кому.

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Александр Борисов
журналист

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