В Новосибирске начали судить жителя Красноярска за поджог центра гуманитарной помощи участникам СВО

В Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело красноярца, который по заказу поджёг помещение муниципальной организации «Активный город», где собирали гуманитарную помощь для участников СВО.

Сигнал тревоги из здания на улице Новоморской улице поступил 6 марта 2023 года около 3:30. В помещении НКО «Активный город» прибывшие на место сотрудники агентства безопасности обнаружили разбитое окно и горящую тряпку на полу.

Полицейские начали разбираться в случившемся и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ – покушение на умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба. Накануне в центре начали собирать гуманитарную помощь для отправки на СВО. В итоге следователи насчитали ущерб в 124 732 рубля 46 копеек.

«Преступный умысел Олейникова П.А. не был доведен до конца, так как очаг возгорания был замечен и потушен, — сообщили в Советском районном суде. – Своими действиями Олейников П.А., пытался уничтожить и повредить, путем поджога, принадлежащее Муниципальному учреждению имущество, а именно: компьютер, ноутбук, принтер лазерный, 4 стола, 5 стульев, стеллаж, шкаф, телефон Panasonic».

Как на этапе предварительного расследования пояснил Павел Олейников, ему предложили разовую работу в Новосибирске. Сделало это неустановленное лицо. Житель Красноярска согласился и выехал в тот же день исполнять заказ.

«Олейников П.А., понимая, что выполнение указанных действий является уголовно-наказуемым деянием, согласился с предложением неустановленного в ходе следствия лица, тем самым вступив с ним в преступный сговор»,

- добавили в Советском районном суде.

Сегодня состоялось первое заседание по существу, на нём Павел Олейников вину признал, поэтому дело рассматривают в особом порядке, и, возможно, 25 сентября судья уже удалится в совещательную комнату.