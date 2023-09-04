В Новосибирске подрядчик завысил стоимость ремонта домов на 700 тысяч рублей

В Новосибирске завели уголовное дело на компанию, отремонтировавшую 3 жилых дома.

В Новосибирске строительная компания взялась капитально отремонтировать три жилых многоэтажных дома, но завысила стоимость работ на 700 тысяч рублей. На неё завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После проверки прокуратурой Новосибирского района на законность расходования денежных средств для капитального ремонта трех многоквартирных домов в д.п. Кудряшовский было установлено, что руководитель подрядной организации завысил объемы выполненных работ по ремонту крыш домов и подвального помещения более чем на 700 тысяч рублей.

В связи с этим фактом прокурор направил материалы проверки в следственный орган в соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, и после их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Сейчас ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что срок ипотеки на новостройки Новосибирска превышает 75% трудового стажа. Это в среднем почти 26 лет. С июля 2020 года средний срок ипотечного кредита увеличился в регионе на 7,5 лет, тогда он составлял чуть более 50% среднего трудового стажа.