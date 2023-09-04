В Новосибирске сотрудник УК заплатит 20 000 за упавший на ребёнка снег

В Калининском районном суде Новосибирска суд поставил точку в уголовном деле сотрудницы УК «Уют», из-за которой наледь упала и травмировала малолетнего ребёнка.

Инцидент произошёл 22 декабря прошлого года. Елена Романенко работала специалистом УК ООО «Уют». В её обязанности входило следить за общедомовым имуществом многоэтажек на улице Богдана Хмельницкого. Однако мастер не обратила внимания, что с дома №4 давно свисает опасная глыба. Место не было огорожено сигнальной лентой, в результате снег сошёл.

«Наледь с крыши дома упала на голову малолетнему ребенку, им получена черепно-мозговая травма, которая оценивается как тяжкий вред здоровью,

- рассказали в Калининском районном суде. – Елену Романенко обвиняли в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)».

В августе процесс стартовал в Калининском районном суде, но закончился очень быстро. Специалист УК вину признала, и в конце лета её дело было прекращено.

«Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило»,

- добавили в суде.

Напомним, этой весной много подобных дел поступало в суды Калининского и Дзержинского районов. При этом отвечать за сход снега приходилось и УК, и хозяйствующим объектам. Например, 13 марта 2023 года снег упал с крыши магазина «Монетка» на улице Олеко Дундича, травмировав 8-летнюю девочку.