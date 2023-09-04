В Новосибирске вновь рассмотрят дело оправданного физика-ядерщика из Ложка об убийстве

В Новосибирском областном суде сегодня, 4 сентября, рассмотрели апелляционную жалобу прокуратуры и стороны потерпевших, которые остались недовольными оправдательным приговором физику-ядерщику из Ложка Валентину Докутовича: обвиняемого в убийстве ждёт новый процесс.

События этого уголовного дела развивались 25 ноября 2021 года в микрорайоне Семейная сказка, который находится в микрорайоне Ложок. В этот вечер Илья Струц и его товарищ искали алкогольную добавку и в 22.30 явились в магазин, который держал пенсионер, отец сотрудника ИЯФ Валентина Докутовича.

«Они мимо него стали проходить, он начал кричать: "Уходите отсюда, я буду стрелять". Как нормальный человек отреагирует? Они стали спорить, это было из серии "взять на слабо" типа "А что, правда, стрелять будешь?" И как только он перешёл границу двух ворот, раздался выстрел. Без предупреждения, в упор», – рассказывала после случившегося Сиб.фм мать погибшего 26-летнего Ильи Струца Елена.

Совсем по-другому эту картину описывает сам обвиняемый: он рассказывает, что два дебошира ломились в магазин и ружьё он взял для защиты от ночных хулиганов, которые хотели любой ценой приобрести выпивку. А перед этим физик-ядерщик, говорит, стрелял в воздух.

«Магазин принадлежит моему отцу, вход в него отдельный от двора. Друг говорит, что они ошиблись во времени. Хорошо, а зачем тогда дверь ломать, срывать вывеску? Для чего тогда бежать за человеком? Во двор заходить и угрожать.... Второй потерпевший, его друг также вёл себя агрессивно, — рассказал Сиб.фм Валентин Докутович. – Один шёл на меня прямо, а второй, видимо, хотел сзади обежать, со стороны машины, напасть со спины. После выстрелов он отскочил и уже не подходил ко мне».

Две новые уголовные статьи физика-ядерщика

Изначально уголовное дело и возбуждали по статье 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». На самообороне защита физика-ядерщика настаивала с самого начала. Но уже потом одна статья превратилась в две: Новосибирский районный суд часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и часть 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», хотя физик-ядерщик настаивает, что сам стал жертвой хулиганов.

В итоге коллегия присяжных заседателей рассмотрела дело Валентина Докутовича и в конце мая этого года вынесла вердикт о том, что учёный невиновен. Судья огласила на основании этого оправдательный приговор.

Однако ни прокуроры, ни сторона потерпевших с этим не согласились. В Новосибирский областной суд была подана апелляционная жалоба. Прокуратура увидела нарушения при вынесении вердикта.

Ядрёная смесь и татуировки

Прокуратура потребовала отмены оправдательного приговора, так как правоохранители посчитали, что сторона защиты оказывала воздействие на присяжных заседателей.

«Так, до коллегии присяжных заседателей доводилась информация о том, что подсудимый является сотрудником умственного труда, а о потерпевшем защита и подсудимый доводили информацию, которая формировала у присяжных негативное впечатление,

- озвучила суть жалобы прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Семёнова. – Информация о том, что он находился под воздействием запрещённых веществ, а на теле его имелись татуировки. Это привело к тому, что присяжные заседатели не были ограничены от воздействия при вынесении оправдательного вердикта».

Прокуроры потребовали вернуть дело на пересмотр в Новосибирский районный суд. Адвокаты потерпевшей стороны, коих в суде было двое, согласились с гособвинителем. Кроме того, прокуратура потребовала поместить физика-ядерщика в СИЗО на три месяца.

Суд с последним предложением не согласился, но дело вновь отправили на пересмотр в Новосибирский районный суд. Валентина Докутовича пока оставили под подпиской о невыезде.

Угрозы и закрытый магазин

Адвокат физика-ядерщика Денис Садовский был готов к такому повороту: оправдательные приговоры очень редко остаются без пересмотра. Например, дело блогера Анатолия Гомзякова об убийстве подписчика пересматривали трижды.

«Как правило, такие дела проходят по два-три круга рассмотрения. Отменённых обвинительных приговоров гораздо меньше, чем оправдательных приговоров, основанных на вердикте присяжных, — прокомментировал Сиб.фм решение апелляционной инстанции Денис Садовский. – Есть, конечно, некоторая неудовлетворённость: мы считаем, что процесс прошёл качественно, в соответствии с законом. Но, тем не менее, суд отменяет приговор не по фактическим обстоятельствам, а по процессуальным. Сторона обвинения считает, что одна из присяжных высказала предвзятость по этому делу, но, я считаю, это бездоказательно».

Также адвокат Валентина Докутовича отметил, что будет подана кассационная жалоба. Если и эта инстанция согласится с выводами апелляции, то физик-ядерщик вновь будет готовиться к судебным баталиям, которые отвлекают его от науки.

«Сначала нужно защитить свою жизнь, а потом ещё нужно защититься от государства. Магазин мы закрыли, потому что заходили всякие провокаторы. Отцу всё это тяжело далось по здоровью: он ведь был свидетелем всех этих событий. Он и до этого был инвалидом, а тут ещё такой удар, — подводит итог истории Валентин Докутович.

– Сейчас у меня дети живут далеко, потому что им тоже поступали угрозы. В полицию мы не стали заявлять, потому что поступали анонимные звонки и сообщения в интернете».

Физик-ядерщик увёз семью с двумя маленькими детьми из Новосибирска в другой город, но больше об этом ничего не рассказывает. Валентин Докутович намерен до конца биться за оправдательный приговор в суде: для учёного важно получить реабилитацию, чтобы спокойно заниматься наукой дальше.