В Новосибирской области похоронят троих погибших на СВО

Под Новосибирском состоятся похороны трех героев СВО.

4 сентября в Новосибирской области пройдут траурные митинги в трех районах по поводу похорон трех героев СВО, погибших при выполнении своих военных обязанностей. Похороны состоятся в Черепановском, Сузунском и Венгеровском районах. Об этом сообщили в группе "Новосибирск скорбит" Вконтакте.

С 11 до 13 часов в черепановском РСКЦ имени Жданько прощаются с героем спецоперации Иваном Кухтиковым, уроженцем Черепаново, который погиб 26 августа при выполнении боевых задач.

В Сузунском районе начнется траурный митинг с 10 утра в Доме культуры села Шайдурово, где земляки прощаются с Александром Миловановым, погибшим при исполнении воинского долга.

В Венгеровском районе прощание с героем Дмитрием Жидиком будет проводиться с 13 часов в селе Петропавловка. Дмитрий Жидик был участником специальной военной операции и погиб 1 сентября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском водитель Honda врезался в дерево и впал в кому. Находившийся за рулем «Хонды» мужчина 2000 года рождения не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего иномарка врезалась в дерево. В итоге водителя «Хонды» доставили в лечебное учреждение в состоянии комы. Пострадали также пассажиры этой иномарки. Речь идет о девушке 2005 года рождения, мужчине 2003 года рождения и подростке 2008 года рождения.