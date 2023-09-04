В Новосибирской области в августе 2023 года произошло 394 пожара

Основной причиной возгорания в Новосибирской области стало неосторожное обращение с огнем.

В Новосибирской области в последнем летнем месяце текущего года было зафиксировано 394 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате пожаров в августе 2023 года погибли 6 человек, травмированы были 24. На неосторожное обращение с огнем пришлось 247 случаев, на неправильное использование электрооборудования — 78. В 16 случаях имело место нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

В течение августа число пожаров увеличилось в Искитиме, Искитимском районе и Бердске. С 28 августа по 3 сентября новосибирским пожарным удалось ликвидировать 71 возгорание. Пожар в дачном доме в СНТ «Маяк» в Советском районе Новосибирска унес жизнь мужчины. Там с огнем боролись 16 специалистов с использованием 4 единиц техники.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске загорелся завод торгового оборудования 4 сентября.