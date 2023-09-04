В Санкт-Петербурге создали прибор для определения личности по венам на ладонях

Разработка также поможет определять различные заболевания.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрической идентификации по рисунку вен ладони. Кроме того, разработка сможет выявлять различные, пишет «Газета.Ru».

Разработанная система способна обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения. Затем отсканированный участок ладони подается на вход алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.

«На сегодняшний день метод идентификации по рисунку вен ладони – один из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности. При этом количество разработок сравнительно невелико, также отмечена слабая конкуренция – распространены только зарубежные производители», – объяснил доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев.

Также система идентификации по рисунку вен ладони способна предоставлять информацию о физиологическом состоянии пользователя на основе вторичных идентификационных признаков. Это может быть применено в медицине, например, для определения варикоза или других заболеваний.

Напомним, в Новосибирске специалисты НТИ разработали систему поиска раненых солдат с помощью маячков.