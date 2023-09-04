Встреча Путина и Эрдогана началась в Сочи 4 сентября

В Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина с турецким лидером.

В Сочи началась встреча президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава России встретил своего гостя на крыльце своей резиденции «Русь», пишет в понедельник «Интерфакс».

Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры лидеров двух стран будут посвящены обсуждению вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и актуальной международной проблематики.

Последняя встреча Путина и Эрдогана состоялась почти год назад на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Нынешняя встреча была запланирована еще весной, однако планы изменились, и теперь речь идет о перспективах продления «зерновой сделки» или поиске альтернативных ей вариантов.

Напомним, ранее школьник из Новосибирска сделал совместное фото с президентом Путиным.