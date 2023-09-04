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общество

Житель Новосибирска похитил 2 млн рублей и 176 тонн зерна

Фото: freepik

Жителя Новосибирска приговорили к 2,5 годам а мошенничество со 176 тоннами зерна.

В Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор Максиму Мацко, который был признан виновным в мошенничестве.

По данным следствия, в период с начала июня 2020 года до 20 июня 2020 года Мацко выступал в качестве посредника при заключении гражданско-правовых сделок на поставку зерна и продуктов питания между руководителем ООО «Трейд-мастер» и главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

В результате этого, Мацко похитил денежные средства на сумму более 2 миллионов рублей и зерно пшеницы в количестве более 176 тонн, которые принадлежали вышеуказанным организациям

Обвиняемый не признал свою вину. Суд вынес приговор в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Новосибирске вновь рассмотрят дело оправданного физика-ядерщика из Ложка об убийстве.

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Дамир Трубников

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