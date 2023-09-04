Жителей Новосибирской области предупредили о сильных грозах 4 сентября

В Новосибирской области ожидаются дожди и сильные грозы.

В понедельник, 4 сентября, в Новосибирской области ожидаются дожди и местами сильные грозы — а к вечеру ожидается резкое похолодание. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

В Новосибирске 4 сентября температура воздуха после обеда достигнет отметки +22..+24 градуса с восточным ветром 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, гроза.

По области разброс температур составит от +15 до +26 градусов. Ветер 4-9 м/с с порывами до 17 м/с. переменная облачность, местами кратковременные дожди, по западу местами сильные, грозы.

Во вторник по Новосибирской области ожидается значительное похолодание. Температура ночью опустится до +3..+8 градусов, местами до +13. Днём +11..+16. В отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди. Ветер сменится на северный 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.

Также в Новосибирской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класса).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и прочих городах России не хватает врачей скорой помощи. За 24 часа одна бригада скорой помощи может быть задействована даже в 40 вызовах, и бригад становится все меньше. Михаил Андрочников, заместитель председателя профсоюза здравоохранения России в регионе, утверждал, что проблемы на самом деле существуют.