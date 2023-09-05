Дана Борисова отдала 16-летнюю дочь в чужую семью

Телеведущая отправила дочь в семью в Южной Корее.

Знаменитость Дана Борисова отправила свою 16-летнюю дочь Полину на учебу в другую страну. Как сообщила телеведущая в своем личном блоге, девушка будет учиться в престижной языковой школе в Сеуле на протяжении месяца.

Она будет жить в семье и заниматься по 5 часов в день.

Ранее отношения между матерью и дочерью были напряженными, из-за конфликтов, возникающих из-за зависимости Борисовой от запрещенных веществ. Однако, после того, как ведущая сама осознала проблему, она смогла с ней разобраться и теперь не употребляет алкоголь и наркотики.

Подарок в виде поездки на учебу в другую страну стал для Полины исполнением мечты, которую ей подарила мать на день рождения.

Напомним, ранее фанаты были шокированы пластической операцией Виктории Бони.