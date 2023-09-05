Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Кировский район Новосибирска провёл выездное совещание по вопросам реорганизации трамвайного движения и увеличения резерва трамвайных пассажирских перевозок в Новосибирске.

«По развитию горэлектротранспорта, в частности трамвая — и тактические, и некоторые принципиальные решения приняты, — подчеркнул Губернатор. — Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока — коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза. Если вместо 10 надо купить 20 вагонов — мы на это пойдём. При этом, понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре, я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Вперёд строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ЖД-пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту».

Сегодня маршруты №3 и №18 обслуживают в будние дни в среднем около 18 000 пассажиров, и, по мнению специалистов, эта цифра может вырасти в 2.5 раза, до 40 тыс. человек, путем сокращения интервалов движения. Однако для этого не хватает вагонов, поэтому необходимо рассмотреть возможность расширения маршрутов до отдаленных жилых массивов, что позволит увеличить поток до 70 000 человек.

Протяжённость пассажирских трамвайных путей в Новосибирске — 137,5 км одиночного пути, из них в левобережной части города — 77,9 км. Капитальный ремонт необходим не менее 60 км трамвайных путей, в том числе 38,4 км в Левобережье.

Комплексная реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев, включая трамвайную линию, началась в 2021 году с ремонта проезжей части на участке от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова. Работы включали обособление трамвайных путей бордюрным камнем и строительство остановочных платформ. Обособление было необходимо для сокращения времени в пути на транспорте — до 15 минут — от крупных жилмассивов Кировского района до пл. Маркса.

На участке между площадью Кирова и железнодорожным путепроводом планируется полное восстановление балластного слоя и верхнего строения железнодорожного пути, а также стрелочных узлов, ведущих к Левобережному трамвайному депо. Ориентировочно работы завершатся до 31 октября 2023 г.

Выполнение ремонта и обособления трамвайных путей позволит обеспечить ускоренный независимый режим движения трамвайных маршрутов №3 и №18, соединяющих жилмассивы Затулинский, Акатуйский, Палласа с пл. Маркса.

Сегодня наблюдается перегрузка магистралей, которые ведут из Кировского района. Горожане вынуждены тратить более часа на дорогу до площади Маркса. Надежная трамвайная система поможет значительно улучшить транспортное обслуживание жителей Кировского района, это может коснуться более 100 000 человек.

Участники совещания отметили, что потенциал трамвайной линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев будет использован при перспективном продлении трамвайных линий на территорию Южно-Чемского жилмассива, а также в ЖК Затулинский.