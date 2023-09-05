Мэром Томска избран замглавы Омска Дмитрий Махиня

В Томске тайным голосованием избрали нового мэра.

Депутаты городской думы Томска тайным голосованием выбрали нового мэра 5 сентября. Об этом пишет Интерфакс.

Победителем тайного голосования стал Дмитрий Махиня, действующий заместитель главы Омска. Как сообщил председатель счетной комиссии, за Махиню проголосовали 26 из 33 депутатов.

На заседании городского парламента избранный мэр заявил, что его первоочередная задача — решить кадровый вопрос в городской администрации и подготовить Томск к зиме. Он также обещал заняться подготовкой бюджета на следующий год. По мнению нового мэра, наиболее актуальными для города являются вопросы безопасности, состояния дорог, общественного транспорта, дорожной инфраструктуры, молодежной политики и решения социальных проблем с участием бизнеса.

Напомним, в Новосибирской области выборы губернатора будут проходить три дня.