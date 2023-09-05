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проиcшествия

Отец пытался отравить крыс, но убил сына-младенца в Краснодарском крае

Фото: ru.freepik.com

Житель Краснодарского края случайно убил своего сына, разложив по дому отраву для крыс.

В Краснодарском крае произошла трагедия, связанная с отравлением младенца ядом от грызунов. Трагедия произошла в станице Новолеушковской Павловского района.

Как сообщает Следственный комитет России по региону, 28-летний отец семейства разложил по дому таблетки фумиганта, содержащего яды первого класса опасности, чтобы бороться с грызунами.

Однако семья не покинула дом и ночевала в нем. Утром третьего сентября все члены семьи почувствовали признаки отравления, а младенец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Спустя сутки ребенок скончался в больнице. В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему.

Напомним, мигрантка избила своего ребёнка в детской больнице Новосибирска.

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Александр Борисов
журналист

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