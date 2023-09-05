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общество

Под Новосибирском суд оправдал полицейского по делу о нелегальной миграции

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области суд оправдал подполковника полиции по делу о нелегальной миграции.

В Новосибирской области Купинский районный суд оправдал подполковника полиции Виталия Арустамяна, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее полицейского уволили со службы 14 февраля 2022 года. Арустамяна подозревали в фиктивной регистрации двух иностранных граждан на территории Чистоозерного района Новосибирской области. Суд признал полицейского невиновным в совершении преступления в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

Напомним, в Новосибирске суд продлил арест обвиняемому в госизмене учёному Звегинцеву.

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Дамир Трубников

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