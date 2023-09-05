В Новосибирске суд вновь отказал в прогулках обвиняемому в госизмене учёному Звегинцеву

4 сентября Советский районный суд Новосибирска продлил домашний арест обвиняемому в госизмене ученому СО РАН Валерию Звегинцеву: механику-аэродинамику вновь не разрешили прогулки.

О задержании ученого из Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Валерия Звегинцева стало известно 15 мая 2023 года. Это уже четвёртый по счёту сотрудник институтов СО РАН, которого заподозрили в госизмене.

5 июня Советский районный суд продлил Звегинцеву домашний арест. Адвокат учёного просил предоставить ему возможности прогулок. Однако суд в ходатайстве правозащитнику отказал.

Домашний арест был до 7 сентября, поэтому накануне, в понедельник, следователи вновь вышли с ходатайством о продлении меры пресечения.

«Постановлением Советского районного суда Новосибирска Звегинцеву В.И., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста до 07.12.2023 года, с сохранением ранее возложенных ограничений»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Это значит, что учёному вновь отказано в прогулках. Впрочем, постановление ещё в силу не вступило и может быть обжаловано.