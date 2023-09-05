«Подвезли труп к травмпункту»: в Новосибирске всплыли шокирующие подробности убийства спортсмена

В Новосибирске жена избитого до смерти борца рассказала подробности.

Жена 27-летнего борца по греко-римской борьбе Владислава Рухли, который был избит до смерти в Первомайском районе Новосибирска, рассказала подробности произошедшего. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Владислав отправился на встречу со знакомым, но не вернулся домой. Его нашли в состоянии комы возле лечебного учреждения, а его автомобиль был угнан. Через несколько дней борец умер в реанимации, а BMW X5 был найден около гаражей. Полиция арестовала подозреваемого, но вдова Маргарита уверена, что в преступлении участвовали несколько человек. По её мнению, с КМС по греко-римской борьбе довольно крупного телосложения не мог справиться один человек. Она также подчеркнула отсутствие следов драки на теле Владислава.

Как отмечает Маргарита, преступники вынесли тело Владислава из машины до того, как его нашла полиция. Телефон жертвы также не был найден.

Напомним, убийство произошло 10 августа в Первомайском сквере. 12 августа пострадавший умер в реанимации кольцовской больницы. После экспертизы выяснилось, что парень скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемого задержали и отпустили под обязательство явки.

Также 25 августа Калининский районный суд Новосибирска заключил на два месяца в СИЗО Дмитрия Фомченко, подозреваемого в убийстве жены.