Путин подписал закон, который ждали 26 лет

Владимир Путин принял новый закон о чиновниках.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает государственных и муниципальных служащих использовать в служебных целях отечественные автомобили. Это поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля. Последний раз подобная инициатива была реализована 26 лет назад.

Законопроект, который предложил бывший президент Борис Ельцин в 1997 году, не смог работать в долгосрочной перспективе из-за низкого качества отечественных автомобилей на тот период. Однако в начале августа текущего года, Владимир Путин подчеркнул необходимость того, чтобы российские чиновники ездили на машинах отечественного производства.

Несмотря на это, российские автопроизводители заявили, что производственных мощностей для массовой пересадки чиновников на отечественные автомобили не хватает.

Напомним, ранее стали известны подробности визита Путина в Новосибирск в 2023 году.