Путин посетит Новосибирск: стали известны подробности визита президента в 2023 году

Владимир Путин планирует посетить Новосибирск до конца текущего года, сообщили СМИ.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Новосибирск в конце 2023 года в рамках рабочего визита. Главной целью его поездки станет контроль за строительством четвертого моста через реку Обь, открытие которого запланировано к концу года, пишет Atas.info.

Кроме того, возможно, президент посетит Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, который в этом году отмечает 90-летний юбилей и играет важную роль в оборонной промышленности страны.

Официальной информации о визите пока нет, однако предполагается, что он может быть связан с предвыборной кампанией в президенты России. Ранее Владимир Путин проводил онлайн-встречу с губернатором Омской области и провел совещание по развитию Красноярского края.

По словам ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, глава государства вскоре посетит один из российских регионов.

Напомним, накануне генерал Суровикин из Новосибирска впервые появился на публике после мятежа.