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общество

Российский регион вводит штрафы за плевки в общественных местах

Фото: Сиб.фм

Правительство одного из российских регионов приняло закон о запрете плевков на улице.

В Ярославской области с 7 сентября начинают штрафовать за плевки в общественных местах. Размер штрафа составляет 1,5 тыс. рублей. Правительство региона напомнило, что соответствующие изменения были утверждены законодательно два месяца назад. Пока нарушителям правил выносят только предупреждения, но переходный период заканчивается 7 сентября.

За почти два месяца в области было выявлено 50 случаев плевков в общественных местах с помощью видеокамер. В систему видеофиксации включено 7 тыс. устройств, которые фиксируют происходящее в местах массового пребывания людей. Информация о нарушении передается оперативной группе, которая состоит из сотрудников полиции и инспекции административно-технического надзора, а также из членов административных комиссий.

Контролеры занимаются просмотром записей с видеокамер и в случае обнаружения нарушений данные заносятся в программу распознавания лиц для установления личности нарушителя. Они также проводят межведомственные рейды. За июль-август группы контроля зафиксировали около 600 случаев нарушения правил.

Напомним, ранее Путин подписал новые законы о военной службе.

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Александр Борисов
журналист

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